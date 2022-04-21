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"Манчестер Юнайтед" назначил нового наставника команды

Фото: Эрик тен Хаг (ajax.nl)
Автор: Антон Федорцив

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" определилось с новым постоянным менеджером команды. Им станет главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Нидерландский специалист возглавит МЮ с нового сезона. Тен Хаг подписал с манкунианцами 3-летний контракт. Условиями соглашения предусмотрена опция продления сотрудничества еще на год.

"Для меня большая честь стать главным тренером "Манчестер Юнайтед", и я очень взволнован будущим заданием. Я знаю историю этого большого клуба и страсть болельщиков, и я абсолютно полон решимости создать команду, способную добиться успеха, которого они заслуживают", – заявил специалист.

Эрик тен Хаг начал тренерскую карьеру в 2012 году со скромного "Гоу Эхед Иглз". Позже он работал с дублем мюнхенской "Баварии" и "Утрехтом", а в декабре 2017-го возглавил "Аякс".

С амстердамцами 52-летний тренер уже завоевал 2 чемпионских титула, 2 Кубка Нидерландов, Суперкубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов 2018/19. За пять туров до конца текущего сезона "Аякс" с 4-очковым отрывом идет к чемпионству.

К слову, организаторы Уимблдона окончательно отказали в участии теннисистам из РФ и Беларуси.

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