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"Манчестер Сіті" вилетів із Кубка ліги від аутсайдера АПЛ: відео

Фото: Ерлінг Холанд цього разу "промовчав" (twitter.com/Carabao_Cup)
Автор: Антон Федорців

Несподіваною поразкою "Манчестер Сіті" завершився чвертьфінальний матч Кубка англійської ліги проти "Саутгемптона" на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Кубок ліги, 1/4 фіналу

"Саутгемптон" – "Манчестер Сіті" – 2:0

Голи: Мара, 23, Дженепо, 28

"Святі" шокували титулованих гостей двома забитими в середині першого тайму м'ячами. Хоча могли забивати ще раніше. Той же Мара з меж штрафного майданчика пробив над воротами після розвороту. А на 23-й хвилині реабілітувався за змарнований шанс – у дотик замкнув простріл Лянко з правого флангу.

За якихось п'ять хвилин подвоїв перевагу "Сотона" Дженепо. Хавбек отримав м'яч у середній лінії та помітив, що кіпер "містян" Ортега необачно вийшов із воріт. Елегантний і точний парашут малійця ледь не з 30-ти метрів не забарився – 2:0.

"Манчестер Сіті" мав нагоди, щоб відігратися. На старті другої половини Альварес із вигідної позиції пробив поруч зі стійкою. Згодом аргентинець не зміг акцентовано пробити після прострілу Гюндогана. А на десерт супербомбардир Холанд не зумів замкнути верхову передачу Родрі з глибини.

Зрештою, "Саутгемптон" довів поєдинок до перемоги та вийшов у півфінал Кубка ліги. Там суперником "святих" стане "Ньюкасл". Матчі 1/2 фіналу турніру заплановані на 24 січня і 31 січня. У своїй історії "Сотон" двічі грав у фіналах Кубка ліги (1978/79, 2016/17).

До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.

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