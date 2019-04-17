Манчестер Сити - Тоттенхэм: прогноз букмекеров

Фото: тренировка "Тоттенхэма" перед матчем с "Манчестер Сити" (tottenhamhotspur.com)

Букмекеры считаю хозяев фаворитами матча

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" проведут ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

17 апреля 22:00

Манчестер, стадион "Этихад"

Букмекерские компании считают, что "Манчестер Сити" - безоговорочный фаворит на победу в данном матче. Так, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,31, тогда как успех гостей можно поставить 10,00. На ничейный результат оценивается коэффициентом 5,50.

Напомним, в первой игре "шпоры" минимально обыграли гостей.