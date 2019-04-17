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Манчестер Сіті - Тоттенхем: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    17.04.2019 - 17:53
Манчестер Сіті - Тоттенхем: прогноз букмекерів
Фото: тренування "Тоттенхема" перед матчем з "Манчестер Сіті" (tottenhamhotspur.com)

Букмекери вважаю господарів фаворитами матчу

"Манчестер Сіті" і "Тоттенхем" проведуть чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

17 квітня 22:00
Манчестер, стадіон "Етіхад"

 

Букмекерські компанії вважають, що "Манчестер Сіті" - беззаперечний фаворит на перемогу в даному матчі. Так, на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1,31, тоді як успіх гостей можна поставити 10,00. На нічийний результат оцінюється коефіцієнтом 5,50.

Нагадаємо, у першій грі "шпори" мінімально обіграли гостей.

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