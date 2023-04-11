"Манчестер Сіті" розгромив "Баварію" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі

"Манчестер Сіті" – "Баварія" – 3:0

Голи: Родрі, 27, Сілва, 70, Холанд, 77

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На стартовому відрізку суперники обмінялися напівнагодами. "Містянин" Холанд із незручної позиції пробив вище воріт, а мюнхенець Девіс завдав надто неточного удару метрів із 20-ти. У середині тайму стало гостріше: Зоммер упорався з випадом Холанда, а Діаш кинувся під постріл Мусіали.

Утім, на 27-й хвилині "Ман Сіті" повів у рахунку. Фактично господарі забили гол із "нічого". Це Родрі отримав пас від Сілви, змістився трохи до центру, прибрав замахом Мусіалу та лівою елегантно закрутив м'яч у дальній верхній кут.

Гол трохи заспокоїв гру. До перерви "містяни" та "Баварія" створили лише ще по моменту. Вдруге засмутити "ротен" міг Гюндоган, але Зоммер у відчайдушному стрибку перевів м'яч на кутовий. Натомість Сане пробив поруч зі стійкою з дистанції. Він же двічі потурбував Едерсона на старті другої половини – бразильський кіпер був на висоті.

А потім "містяни" шокували гостей двома м'ячами впродовж семи хвилин. Спершу в нестандартних ролях спрацювала зв'язка Холанд-Сілва. Норвежець навісив після помилки Упамекано, а португальський хавбек головою переправив м'яч у сітку воріт. Згодом же "Ман Сіті" реалізував атаку другим темпом після кутового – Стоунз скинув головою, а Холанд замкнув передачу партнера.

Такий розвиток подій остаточно зупинив "Баварію". До фінального свистка мюнхенці так і не створили нагоди, щоб розмочити рахунок. Натомість "містяни" могли забивати ще. Отже, команда Хосепа Гвардіоли зробила надупевнену заявку на вихід у півфінал.