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"Манчестер Сіті" – "Інтер": де дивитися фінал Ліги чемпіонів

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Стамбул, Вівторок 06 червня 2023 17:15
"Манчестер Сіті" – "Інтер": де дивитися фінал Ліги чемпіонів Фото: "Нерадзуррі" з Кубком Італії 2022/23 (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

У вирішальному матчі Ліги чемпіонів 2022/23 англійський "Манчестер Сіті" протистоятиме міланському "Інтеру".

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Манчестер Сіті" – "Інтер" відбудеться 10 червня в Стамбулі. Поєдинок прийме Олімпійський стадіон Ататюрка. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 фінал Ліги чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показувує офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Сергій Лук'яненко та Роман Бебех.

Для міланської команди фінал у Стамбулі – шостий в історії турніру. Тричі "нерадзуррі" здобули Кубок чемпіонів (1964, 1965, 2010). Натомість "Манчестер Сіті" програв фінал сезону 2020/21 лондонському "Челсі" (0:1).

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на фінал. Однозначним фаворитом протистояння вважають "містян". Натомість за перемогу "нерадзуррі" ймовірніша навіть нічия в основний час.

До слова, раніше пригадали досвід протистояння Гвардіоли з "Інтером" у спеціальному матеріалі.

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