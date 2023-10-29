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"Манчестер Сіті" з дублем Холанда розгромив МЮ в дербі

Манчестер, Неділя 29 жовтня 2023 19:28
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"Манчестер Сіті" з дублем Холанда розгромив МЮ в дербі Фото: Ерлінг Холанд оформив дубль проти МЮ (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

У дербі Манчестера в рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги "Юнайтед" на власному полі поступився "Сіті" з великим рахунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" – 0:3

Голи: Холанд, 26 (пенальті), 49, Фоден, 83

У дебюті команди обмінялися змарнованими моментами. Мактоміней після перехоплення спробував пробити з лінії штрафного, але акцентованого удару завдати не зміг. Натомість постріл Фодена головою парирував Онана. А згодом він потягнув удар Гріліша під стійку.

А на 26-й хвилині Хойлунд у власному штрафному сфолив проти Родрі. До позначки підійшов Холанд і пробив у правий нижній кут. Ще раз врятувати "Юнайтед" Онана не зумів – 0:1.

До перерви команди обмінялися нагодами. У складі МЮ не скористалися шансами Фернандеш і Мактоміней. Натомість у лавах "містян" не забили Альварес і Холанд. На старті другої половини на ще один нереалізований випад Фернандеша змарнованим моментом відповів Фоден.

А на 49-й хвилині "Ман Сіті" подвоїв перевагу, коли Холанд замкнув передачу Сілви майже від лінії поля. "Юнайтед" спробував бодай розмочити рахунок до фінального свистка. Та отримав ще один м'яч у власні ворота. Це Холанд після сейву Онани виклав м'яч під удар Фодену – 0:3 у підсумку.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" піднявся на 3-тє місце в турнірній таблиці (24 очки). Тим часом "Манчестер Юнайтед" залишився на 8-й сходинці (15 пунктів). Лідер першості – лондонський "Тоттенхем" (26).

До слова, раніше легенда "Манчестер Юнайтед" Чарльтон помер у 86 років.

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