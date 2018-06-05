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Манафорту можуть змінити досудовий домашній арешт на в'язницю

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 15:39
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/disneyabc)
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/disneyabc)

Манафорта звинуватили в спробах впливу на свідків

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який розслідує спроби Росії впливати на минулу президентську кампанію, звинуватив підозрюваного Пола Манафорта у спробах впливу на свідків. Про це повідомляє "Голос Америки".

Повідомляється, що Манафорту, який раніше працював радником президента України Віктора Януковича і його проросійської "Партії регіонів", тепер загрожує досудове ув'язнення.

Зазначимо, що перший судовий процес у штаті Вірджинія призначений на кінець літа. Суду у Вашингтоні в іншій частині звинувачень очікують пізніше.

Як відомо, Манафорту пред'явили звинувачення в змові, ухиленні від податків і відмиванні грошей, і він, заплативши 10 млн доларів застави, знаходиться під домашнім арештом в очікуванні суду.

Нагадаємо, раніше адвокати Манафорта вимагали закрити справу, тому що воно не пов'язане з розслідуванням втручання Росії вибори президента США 2016 року. При цьому пізніше суд округу Колумбія відмовився закрити справу щодо політтехнолога і колишнього глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Пол Манафорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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