Манафорту можуть змінити досудовий домашній арешт на в'язницю

Манафорта звинуватили в спробах впливу на свідків

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який розслідує спроби Росії впливати на минулу президентську кампанію, звинуватив підозрюваного Пола Манафорта у спробах впливу на свідків. Про це повідомляє "Голос Америки".

Повідомляється, що Манафорту, який раніше працював радником президента України Віктора Януковича і його проросійської "Партії регіонів", тепер загрожує досудове ув'язнення.

Зазначимо, що перший судовий процес у штаті Вірджинія призначений на кінець літа. Суду у Вашингтоні в іншій частині звинувачень очікують пізніше.

Як відомо, Манафорту пред'явили звинувачення в змові, ухиленні від податків і відмиванні грошей, і він, заплативши 10 млн доларів застави, знаходиться під домашнім арештом в очікуванні суду.

Нагадаємо, раніше адвокати Манафорта вимагали закрити справу, тому що воно не пов'язане з розслідуванням втручання Росії вибори президента США 2016 року. При цьому пізніше суд округу Колумбія відмовився закрити справу щодо політтехнолога і колишнього глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.