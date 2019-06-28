Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям

Бывший руководитель избирательной кампании президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пол Манафорт, который на данный момент отбывает тюремный срок за банковское и налоговое мошенничество, не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве, выдвинутым против него в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, новая серия обвинений против Манафорта является новым способом окружного прокурора Манхэттена "увериться, что Манафорт будет за решеткой, если даже будет помилован за федеральные преступления".

Из-за новых обвинений возникают вопросы о том, не нарушают ли прокуроры право Манафорта не быть осужденным дважды за одно и то же преступление.

Адвокат Манафорта заявил, что намерен обжаловать новое представление прокуроров.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в марте суд приговорил бывшего политтехнолога Виктора Януковича и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта почти к 4 годам тюремного заключение, а чуть позже еще один суд - еще к 3,5 годам. Таким образом, Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.