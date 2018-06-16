Манафорт находится в камере для "важных заключенных", - New York Post

Манафорта поместили в тюрьму Northern Neck Regional Jail в 90 милях от Вашингтона

Бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, которого суд в Вашингтоне взял под стражу 15 июня, находится в камере для VIP-заключенных. Об этом сообщает издание New York Post.

Отмечается, что Манафорта поместили в тюрьму Northern Neck Regional Jail в городе Ворсоу в Вирджинии, который находится на расстоянии примерно 90 миль от Вашингтона. Так, местонахождение бывшего советника предвыборной кампании Трапа определено как "VIP".

Согласно данным СМИ, его поместили в тюрьму в пятницу в 20:22 по местному времени.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает изменение меры пресечения Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей слишком жестоким и несправедливым наказанием.

В пятницу, 15 июня, Федеральный суд США изменил Манафорту меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Судья принял соответствующее решение после заявления спецпрокурора Роберта Мюллера о попытках подозреваемого оказывать давление на свидетелей. Залог для Манафорта также был отменен.