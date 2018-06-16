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Манафорт находится в камере для "важных заключенных", - New York Post

НовостиПолитика    16.06.2018 - 21:24
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/vpickering)
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/vpickering)

Манафорта поместили в тюрьму Northern Neck Regional Jail в 90 милях от Вашингтона

Бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, которого суд в Вашингтоне взял под стражу 15 июня, находится в камере для VIP-заключенных. Об этом сообщает издание New York Post.

Отмечается, что Манафорта поместили в тюрьму Northern Neck Regional Jail в городе Ворсоу в Вирджинии, который находится на расстоянии примерно 90 миль от Вашингтона. Так, местонахождение бывшего советника предвыборной кампании Трапа определено как "VIP".

Согласно данным СМИ, его поместили в тюрьму в пятницу в 20:22 по местному времени.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает изменение меры пресечения Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей слишком жестоким и несправедливым наказанием.

В пятницу, 15 июня, Федеральный суд США изменил Манафорту меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Судья принял соответствующее решение после заявления спецпрокурора Роберта Мюллера о попытках подозреваемого оказывать давление на свидетелей. Залог для Манафорта также был отменен.

Спецпрокурора США обязали назвать защите Манафорта всех задействованных в лоббировании Манафорту в пятницу огласят новые обвинения
Теги публикации: Пол Манафорт, арест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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