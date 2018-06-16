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Манафорт знаходиться у камері для "важливих в'язнів", - New York Post

НовиниПолітика    16.06.2018 - 21:24
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/vpickering)
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/vpickering)

Манафорта помістили у в’язницю Northern Neck Regional Jail за 90 миль від Вашингтону

Колишній голова передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, якого суд у Вашингтоні взяв під варту 15 червня, перебуває у камері для VIP-в'язнів. Про це повідомляє видання New York Post.

Зазначається, що Манафорта помістили у в’язницю Northern Neck Regional Jail у місті Ворсоу у Вірджинії, що знаходиться на відстані приблизно за 90 миль від Вашингтона. Так, місцеперебування колишнього радника передвиборної кампанії Трампа визначено як "VIP".

Згідно з даними ЗМІ, його помістили у в’язницю у п’ятницю о 20:22 за місцевим часом.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає зміну запобіжного заходу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою занадто жорстоким і несправедливим покаранням.

У п'ятницю, 15 червня, Федеральний суд США змінив Манафорту запобіжний захід з домашнього арешту на утримання під вартою. Суддя прийняв відповідне рішення після заяви спецпрокурора Роберта Мюллера про спроби підозрюваного чинити тиск на свідків. Застава для Манафорта також була скасована.

Спецпрокурора США зобов'язали назвати захист Манафорта всіх задіяних в лоббіюванні Манафорту в п'ятницю оголосять нові звинувачення
Теги публікації: арешт, Пол Манафорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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