Манафорт знаходиться у камері для "важливих в'язнів", - New York Post

Манафорта помістили у в’язницю Northern Neck Regional Jail за 90 миль від Вашингтону

Колишній голова передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, якого суд у Вашингтоні взяв під варту 15 червня, перебуває у камері для VIP-в'язнів. Про це повідомляє видання New York Post.

Зазначається, що Манафорта помістили у в’язницю Northern Neck Regional Jail у місті Ворсоу у Вірджинії, що знаходиться на відстані приблизно за 90 миль від Вашингтона. Так, місцеперебування колишнього радника передвиборної кампанії Трампа визначено як "VIP".

Згідно з даними ЗМІ, його помістили у в’язницю у п’ятницю о 20:22 за місцевим часом.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає зміну запобіжного заходу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою занадто жорстоким і несправедливим покаранням.

У п'ятницю, 15 червня, Федеральний суд США змінив Манафорту запобіжний захід з домашнього арешту на утримання під вартою. Суддя прийняв відповідне рішення після заяви спецпрокурора Роберта Мюллера про спроби підозрюваного чинити тиск на свідків. Застава для Манафорта також була скасована.