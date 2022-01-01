"Ман Сити" вырвал победу у "Арсенала" на последних минутах в первом матче нового года в АПЛ

В первой половине "горожане" больше владели мячом, однако острее действовали именно "канониры". В итоге и счет открыли игроки "Арсенала". Тирни с левого фланга отпасовал в штрафную, где Сака в касание переправил мяч точно в нижний угол ворот Эдерсона - 1:0.

А во второй половине все перевернулось с ног на голову. Сперва на 55-й минуте в штрафной "Арсенала" во время контакта с Джакой упал Бернарду Силва. Судья сперва фол не зафиксировал, но после просмотра VAR указал на "точку". Пенальти реализовал Марез, сравняв счет в матче - 1:1.

Буквально сразу же "Арсенал" мог вновь выходить вперед. Ляпорт пытаясь опередить игроков "Арсенала" сыграл головой, но мяч перелетел через Эдерсона и уже готов был пересечь линию ворот, но с "ленточки" выбил Аке. Правда, круглый угодил прямо на ногу Мартинелли, но тот попасть в створ не смог.

А после "канониры" остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку за срыв атаки получил Габриель. Первый "горчичник" он схлопотал из-за бурного несогласия за назначенный пенальти в ворота своей команды.

После этого "Арсенал" стал действовать более осторожно у своих ворот, но все равно не забывал выбегать в контратаки. А вот "Сити" продолжил натиск на ворот Ремсдейла и таки смог вырвать победу. Уже в компенсированное время Родри оказался самым расторопным в штрафной "Арсенала" и смог переправить мяч в сетку оппонентов и вырвать победу для своей команды - 2:1.

После победы "Сити" набрал 53 очка, что на 11 больше чем у "Челси", которое идет на втором месте. "Арсенал" остается четвертым с 35 баллами.

Отметим, что украинец Зинченко в заявку на этот матч не попал.