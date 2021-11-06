"Ман Сити" обыграл "МЮ" в первом манкунианском дерби после возвращения Роналду

С первых минут "горожане" завладели инициативой, став играть в позиционном нападении, тогда как хозяева действовали от обороны. Но долго на "замке" свои ворота "красные дьяволы" не удержали. Уже на 7-й минуте Байи, который впервые вышел в этом сезоне в АПЛ срезал мяч в собственные ворота после подачи с левого фланга от Канселу - 1:0 в пользу "Сити".

Гол явно стал шоком для "МЮ", которые смогли отойти лишь ближе к середине тайма. Первый момент хозяева создали на 26-й минуте, но удар Роналду после фланговой подачи отбил Эдерсон.

Правда, сразу же "Сити" ответило. Да так, что Де Хеа пришлось за семь минут четыре раза спасать свою команду. Но на перерыв все же гости ушли при двойном преимуществе. На 45-й минуте Бернарду, казалось, еле достал мяч после подачи с фланга, но мяч сумел просочиться за линию ворот кипера "МЮ" - 2:0.

Во второй половине "МЮ" пытался перехватить инициативу, но реальных возможностей у ворот Эдерсона так и не создал. А вот "горожане" под конец встречи могли забивать и третий - Фоден сместился и пробил в дальний угол, но мяч лишь облизал штангу.

В итоге победа "Ман Сити" 2:0. Украинец Александр Зинченко весь матч провел на замене у "горожан".