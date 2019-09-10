Мамедов: раскрыто убийство крымскотатарского активиста Аметова

Фото: Гюндуз Мамедов (из открытых источников)

Подозреваемые объявлены в международный розыск

Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым раскрыто похищение и умышленное убийство крымскотатарского активиста Решата Аметова. Об этом сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, передает РБК-Украина.

"Во время проведения досудебного расследования установлено, что в начале марта 2014 года Решат Аметов, демонстрируя свою проукраинскую позицию, не признавая оккупацию полуострова, вышел на одиночный пикет к зданию Совета Министров АР Крым в г. Симферополь. Именно оттуда его похитили трое "самообороновцев" и отвезли в штаб незаконного вооруженного формирования. Через две недели тело убитого и замученного Аметова были обнаружены в Белогорском районе АР Крым", - отметил Мамедов.

Следствием установлено, что похищение было совершено двумя участниками незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил РФ, который в дальнейшем участвовал в боевых действиях на востоке Украины и в апреле 2014 года совершил аналогичное преступление.

По результатам расследования, прокуратура АР Крым совместно со следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополь сообщили о подозрении 3 упомянутым лицам по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

Подозреваемые объявлены в международный розыск.

Гюндуз Мамедов про розкриття викрадення Решата Аметова Гюндуз Мамедов, прокурор АР Крим: "Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим розкрито викрадення кримськотатарського активіста Решата Аметова". Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення та умисного вбивства кримськотатарського активіста Решата Аметова (п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260 КК України). Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2014 року Решат Аметов, демонструючи свою проукраїнську позицію, не визнаючи окупацію півострову, вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради Міністрів АР Крим у м. Сімферополі. Саме звідти його викрали троє «самооборонівців» та відвезли до штабу незаконного збройного формування. Через два тижні, тіло убитого та закатованого Аметова було знайдено в Білогірському районі АР Крим. Слідством встановлено, що викрадення було здійснено двома учасниками незаконного збройного формування «самооборона Криму» під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, який у подальшому брав участь у бойових діях на сході України та у квітні 2014 року вчинив аналогічний злочин. «Більше п’яти років назад в окупованому Криму викрали та закатували до смерті кримськотатарського активіста Решата Аметова. Виступаючи проти окупації півострову, він вийшов на одиночний пікет і не повернувся до своєї сім’ї та рідних. Завдяки співпраці прокуратури, поліції та правозахисної організації, сьогодні розкрито злочин та повідомлено про підозру викрадачам, які були учасниками «самооборони Криму», – зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов. За результатами розслідування, прокуратурою АР Крим спільно зі слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомила про підозру 3 згаданим особам за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) та ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки). Підозрюваних оголошено у міжнародний розшук. Досягти результатів у розслідуванні викрадення Героя України Решата Аметова вдалося завдяки налагодженій співпраці прокуратури АР Крим Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі Севастополі з Українська Гельсінська спілка з прав людини - УГСПЛ. Деталі щодо кримінального провадження: http://bit.ly/2kcD7xy #прокуратураАРКрим #ПрокуратураАРКрым #CrimeaIsUkraine #КримЦеУкраїна #крим #крым Опубліковано Прокуратура Автономної Республіки Крим Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Напомним, 15 марта 2014 года тело Решата Аметова было обнаружено в поле возле с. Земляничное Белогорского района АР Крым с внешними признаками насильственной смерти.

В 2017 году указом президента Украины Решату Аметову присвоено звание Героя Украины посмертно.