ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мамедов: розкрито вбивство кримськотатарського активіста Аметова

Новини » Політика    10.09.2019 - 12:48
Мамедов: розкрито вбивство кримськотатарського активіста Аметова
Фото: Гюндуз Мамедов (з відкритих джерел)

Підозрювані оголошені в міжнародний розшук

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим розкрито викрадення і умисне вбивство кримськотатарського активіста Решата Аметова. Про це повідомив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передає РБК-Україна.

"Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2014 року Решат Аметов, демонструючи свою проукраїнську позицію, не визнаючи окупацію півострова, вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради Міністрів АР Крим в м. Сімферополь. Саме звідти його викрали троє "самооборононців" і відвезли в штаб незаконного збройного формування. Через два тижні тіло вбитого і замученого Аметова були виявлені в Білогірському районі АР Крим", - зазначив Мамедов.

Слідством встановлено, що викрадення було вчинено двома учасниками незаконного збройного формування "самооборона Криму" під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил РФ, який в подальшому брав участь у бойових діях на сході України і в квітні 2014 року вчинив аналогічний злочин.

За результатами розслідування, прокуратура АР Крим спільно зі слідчим відділом ГУНП в АР Крим і м. Севастополь повідомили про підозру 3 згаданим особам за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) і ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).

Підозрювані оголошені в міжнародний розшук.

Гюндуз Мамедов про розкриття викрадення Решата Аметова

Гюндуз Мамедов, прокурор АР Крим: "Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим розкрито викрадення кримськотатарського активіста Решата Аметова". Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення та умисне вбивства кримськотатарського активіста Решата Аметова (п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260 КК України). Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2014 року Вирішать Аметов, демонструючи свою проукраїнську позицію, не визнаючи окупацію півострову, вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради Міністрів АР Крим у м. Сімферополі. Саме звідти його викрали троє «самооборонівців» та відвезли до штабу незаконного збройного формування. Через два тижню, тіло вбитого та закатованого Аметова було виявилено в Білогірському районі АР Крим. Слідством встановлено, що викрадення було здійснено двома учасниками незаконного збройного формування «самооборона Новини» під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, який у подальшому брав участь у бойових діях на сході України та у квітні 2014 року вчинив аналогічний злочин. «Більше п'яти років тому в окупованому Криму викрали та закатували до смерті кримськотатарського активіста Решата Аметова. Виступаючи проти окупації півострову, він вийшов на одиночний пікет і не повернувся до своєї сім'ї та рідних. Завдяки співпраці прокуратури, поліції та правозахисної організації, сьогодні розкрито злочин та повідомлено про підозру викрадачам, які були учасниками «самооборони Криму», – зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов. За результатами розслідування, прокуратурою АР Крим спільно зі слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі розказала про підозру 3 згаданим особам за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) та ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки). Підозрюваних оголошено у міжнародний розшук. Досягти результатів у розслідуванні викрадення Героя України Решата Аметова вдалося завдяки налагодженій співпраці прокуратури АР Крим Головне управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі Севастополі з Українська Гельсінська спілка з прав людини - УГСПЛ. Деталі щодо кримінального провадження: http://bit.ly/2kcD7xy #прокуратураАРКрим #ПрокуратураАРКрым #CrimeaIsUkraine #КримЦеУкраїна #крим #крим

Опубліковано Прокуратура Автономної Республіки Крим Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Нагадаємо, 15 березня 2014 року тіло Решата Аметова було виявлено в полі біля с. Земляничне Білогірського району АР Крим з зовнішніми ознаками насильницької смерті.

У 2017 році указом президента України Решату Аметову присвоєно звання Героя України посмертно.

Сенцов і Кольченко розповіли про плани повернення в Крим У Криму позбавлені волі 86 політв'язнів
Новини України Крим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся