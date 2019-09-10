Мамедов: розкрито вбивство кримськотатарського активіста Аметова

Фото: Гюндуз Мамедов (з відкритих джерел)

Підозрювані оголошені в міжнародний розшук

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим розкрито викрадення і умисне вбивство кримськотатарського активіста Решата Аметова. Про це повідомив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передає РБК-Україна.

"Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2014 року Решат Аметов, демонструючи свою проукраїнську позицію, не визнаючи окупацію півострова, вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради Міністрів АР Крим в м. Сімферополь. Саме звідти його викрали троє "самооборононців" і відвезли в штаб незаконного збройного формування. Через два тижні тіло вбитого і замученого Аметова були виявлені в Білогірському районі АР Крим", - зазначив Мамедов.

Слідством встановлено, що викрадення було вчинено двома учасниками незаконного збройного формування "самооборона Криму" під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил РФ, який в подальшому брав участь у бойових діях на сході України і в квітні 2014 року вчинив аналогічний злочин.

За результатами розслідування, прокуратура АР Крим спільно зі слідчим відділом ГУНП в АР Крим і м. Севастополь повідомили про підозру 3 згаданим особам за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) і ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).

Підозрювані оголошені в міжнародний розшук.

Гюндуз Мамедов про розкриття викрадення Решата Аметова Гюндуз Мамедов, прокурор АР Крим: "Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим розкрито викрадення кримськотатарського активіста Решата Аметова". Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення та умисне вбивства кримськотатарського активіста Решата Аметова (п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260 КК України). Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2014 року Вирішать Аметов, демонструючи свою проукраїнську позицію, не визнаючи окупацію півострову, вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради Міністрів АР Крим у м. Сімферополі. Саме звідти його викрали троє «самооборонівців» та відвезли до штабу незаконного збройного формування. Через два тижню, тіло вбитого та закатованого Аметова було виявилено в Білогірському районі АР Крим. Слідством встановлено, що викрадення було здійснено двома учасниками незаконного збройного формування «самооборона Новини» під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, який у подальшому брав участь у бойових діях на сході України та у квітні 2014 року вчинив аналогічний злочин. «Більше п'яти років тому в окупованому Криму викрали та закатували до смерті кримськотатарського активіста Решата Аметова. Виступаючи проти окупації півострову, він вийшов на одиночний пікет і не повернувся до своєї сім'ї та рідних. Завдяки співпраці прокуратури, поліції та правозахисної організації, сьогодні розкрито злочин та повідомлено про підозру викрадачам, які були учасниками «самооборони Криму», – зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов. За результатами розслідування, прокуратурою АР Крим спільно зі слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі розказала про підозру 3 згаданим особам за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) та ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки). Підозрюваних оголошено у міжнародний розшук. Досягти результатів у розслідуванні викрадення Героя України Решата Аметова вдалося завдяки налагодженій співпраці прокуратури АР Крим Головне управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі Севастополі з Українська Гельсінська спілка з прав людини - УГСПЛ. Деталі щодо кримінального провадження: http://bit.ly/2kcD7xy #прокуратураАРКрим #ПрокуратураАРКрым #CrimeaIsUkraine #КримЦеУкраїна #крим #крим Опубліковано Прокуратура Автономної Республіки Крим Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Нагадаємо, 15 березня 2014 року тіло Решата Аметова було виявлено в полі біля с. Земляничне Білогірського району АР Крим з зовнішніми ознаками насильницької смерті.

У 2017 році указом президента України Решату Аметову присвоєно звання Героя України посмертно.