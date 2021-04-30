Малюська объяснил освобождение Антоненко из СИЗО: это такая практика

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, почему суд решил изменить меру пресечения Андрею Антоненко после 500 дней пребывания в СИЗО. Антоненко является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По словам министра, это нормальная практика, когда человека выпускают из СИЗО после длительного времени пребывания там, если вина еще не была доказана.

"Безусловно, практика, что в течение определенного времени (полтора года, два года, год), если нет приговора, то человека нужно выпускать, если человек не представляет угрозу обществу. Очевидно суд убедился, что опасности нет, и решил заменить меру пресечения", - сказал он.

Малюська отметил, что изменение меры пресечения не означает, что Антоненко "невиновен ли дело разваливается", просто должен быть "лимит пребывания людей в СИЗО". Он добавил, что в случае доказательства невиновности Антоненко сможет получить компенсацию.

"Есть компенсация за необоснованное обвинение и за все время содержания в изоляторе ему может быть выплачена компенсация по его обращению. Чем дольше удержание - тем больше компенсация", - пояснил министр.

Напомним, сегодня Шевченковский райсуд Киева решил отправить Антоненко под круглосуточный домашний арест. Дома Антоненко должен носить электронный браслет.

Вместе с Антоненко в деле фигурируют Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Недавно в МВД заявили, что новые доказательства по делу якобы подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

В предпраздничном выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты рассказывают, какие последствия для мира и Украины несет катастрофа через коронавирус в Индии, а также о том, почему сменили главу "Нафтогаза" и каким образом это может повлиять на страну. Кроме того, поднимается тема расширения полномочий полиции. В студии присутствуют Юрий Витренко, Антон Геращенко, Наталья Виноград, Александр Данилюк и другие эксперты.



Напомним, в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" бывший телеведущий Роман Медный, который в прошлом году вернулся в родной Донецк, рассказал о настроении местных жителей, об их отношении к войне с Украиной, уровень жизни и пропаганду.



Также Сергей Притула высказался о ситуации на востоке страны и настроениях украинцев из-за провокаций РФ на границе Украины.



Кроме того, в прошлом выпуске программы Шустера эксперты разбирались, почему молодежь с востока больше хочет эмигрировать в другие страны, чем молодежь с запада?



А еще первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал правду об отношении РФ к Украине.



Конечно же, не обошлось и без споров в прямом эфире. Одна из них - между Сергеем Притулой и Юрием Бойко.