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Малюська назначил своим советником экс-представителя Украины в ЕСПЧ

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Вторник 14 сентября 2021 13:11
Малюська назначил своим советником экс-представителя Украины в ЕСПЧ Фото: советник главы Минюста Иван Лищина (facebook.co/ivan lishchyna)
Автор: Олег Черныш

Бывший представитель Украины в ЕСПЧ Иван Лищина стал советником министра юстиции Дениса Малюськи. Он продолжит предоставлять консультации и советы по вопросам судебной защиты интересов Украины за рубежом.

Об этом Малюська рассказал в интервью РБК-Украина.

Лищина предупреждал о своем увольнении еще три месяца назад.

"Получается, что наоборот мы удерживали его на работе, поскольку я попросил его до максимально возможного времени оставаться на своем посту. И это время истекло". - объяснил Малюська.

Глава Минюста добавил, что Лищина сделал "очень много" и его работой "довольны на 100%".

"Он остался членом команды, я назначил его своим официальным советником. Он не сможет выполнять обязанности заместителя министра, по сути менеджерские функции, однако, будет предоставлять консультации и советы по вопросам судебной защиты интересов Украины за рубежом, в том числе и в делах против России. Он так же сможет участвовать в заседаниях суда в качестве советника. Здесь мы его не потеряем", - добавил Малюська.

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