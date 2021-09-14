Малюська назначил своим советником экс-представителя Украины в ЕСПЧ

Бывший представитель Украины в ЕСПЧ Иван Лищина стал советником министра юстиции Дениса Малюськи. Он продолжит предоставлять консультации и советы по вопросам судебной защиты интересов Украины за рубежом.

Лищина предупреждал о своем увольнении еще три месяца назад.

"Получается, что наоборот мы удерживали его на работе, поскольку я попросил его до максимально возможного времени оставаться на своем посту. И это время истекло". - объяснил Малюська.

Глава Минюста добавил, что Лищина сделал "очень много" и его работой "довольны на 100%".

"Он остался членом команды, я назначил его своим официальным советником. Он не сможет выполнять обязанности заместителя министра, по сути менеджерские функции, однако, будет предоставлять консультации и советы по вопросам судебной защиты интересов Украины за рубежом, в том числе и в делах против России. Он так же сможет участвовать в заседаниях суда в качестве советника. Здесь мы его не потеряем", - добавил Малюська.