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Малюська призначив своїм радником екс-представника України в ЄСПЛ

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Вівторок 14 вересня 2021 13:11
Малюська призначив своїм радником екс-представника України в ЄСПЛ Фото: радник глави Мін'юсту Іван Ліщина (facebook.co/ivan lishchyna)
Автор: Олег Черниш

Колишній представник України в ЄСПЛ Іван Ліщина став радником міністра юстиції Дениса Малюськи. Він продовжить надавати консультації та поради з питань судового захисту інтересів України за кордоном.

Про це Малюська розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Ліщина попереджав про звільнення ще три місяці тому.

"Виходить, що навпаки ми утримували його на роботі, оскільки я попросив його до максимально можливого часу залишатися на своєму посту. І цей час минув". - пояснив малюська.

Глава Мін'юсту додав, що Ліщина зробив "дуже багато" і його роботою "задоволені на 100%".

"Він залишився членом команди, я призначив його своїм офіційним радником. Він не зможе виконувати обов'язки заступника міністра, по суті менеджерські функції, однак, буде надавати консультації та поради з питань судового захисту інтересів України за кордоном, в тому числі і в справах проти Росії. Він так само зможе брати участь в засіданнях суду в якості радника. Тут ми його не втратимо ", - додав Малюська.

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