Маляр про ситуацію на фронті: головний результат - ворог ніде не просунувся

Вона розповіла, що на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках тривають важкі бої. Зокрема, росіяни проводять постійні штурми на північ від Бахмута з метою повернути втрачені позиції, але українські військові їх відбивали.

Збільшення обстрілів

На півдні наші захисники поступово просуваються, але наступати там дуже складно через мінування та обстріли.

"Ми фіксуємо вже протягом кількох тижнів дуже відчутне збільшення кількості обстрілів. Щоб були зрозумілі цифри, якщо минулого тижня у понеділок я ще озвучувала цифру близько 8 тисяч обстрілів за тиждень, то вже цього понеділка близько 9 тисяч обстрілів за тиждень", - розповіла Маляр.

Вона уточнила, що всього близько півмільйона боєприпасів, а минулого тижня було близько 400 тисяч. Це означає, що супротивник намагається таким вогнем зупинити наших військових. Але результати наступу ЗСУ все одно є.

Успішна оборона

"І головний наш результат, що у нас не просунувся ворог. Я вважаю, що це набагато важливіший результат, ніж все інше", - додала Маляр.

За її словами, українські військові відбили наступи окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

"Авдіївку вони хочуть оточити, у них не виходить це зробити. Вони там задіяли і артилерію, і авіацію, але оточувати не можуть. Мар'їнку вони намагаються повністю взяти під контроль, нічого у них не виходить", - уточнила заступник міністра оборони.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Їм, зокрема, вдалося досягти успіху на південному сході, де вони деокупували низку населених пунктів.

Водночас, частина наших захисників перебуває в обороні, оскільки окупанти також намагаються наступати. Вони зосередили велике угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку.

Більш детально про ситуацію на фронті можете дізнатися у актуальному зведенні Генштабу.