ua ru
Чт, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Маляр развеяла новую российскую ложь о партнерской помощи для Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 27 апреля 2023 19:05
Маляр развеяла новую российскую ложь о партнерской помощи для Украины Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Карина Левицкая

Украинские партнеры и дальше продолжают оказывать помощь, ведь Украина защищает не только свои границы, но и всей Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Маляр сообщила, что на этой неделе россияне "питаются" не только рассказами о Бахмуте и вымышленными версиями о том, что командующий восточной группировки ВСУ генерал-полковник Александр Сырский доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, но и новым нарративом, что якобы украинские партнеры устали от поддержки и якобы подают об этом сигналы через СМИ.

"Это не соответствует действительности", - подчеркнула замминистра обороны Украины.

По словам Маляр, есть несколько показателей, которые указывают, что партнеры не прекращают поддержку Украины, а именно:

  • помощь оказывают ощутимую и поддержка Украины не уменьшается;
  • поддержка Украины обуславливается не продолжительностью войны и усталостью, а тем, что РФ совершила международное преступление и ведет агрессивную войну против нас;
  • у Украины тесные отношения с нашими партнерами и союзниками. Поэтому все "сигналы" подаются во время личных встреч и переговоров.

"Украина сегодня защищает не только свои границы, но и границы Европы. Все это понимают", - отметила она.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что российские оккупации не могут одолеть Украину военным путем, поэтому будут пытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

Напомним, на днях Сырский проверил позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина