Маляр назвала основні причини великих втрат Росії серед мобілізованих

"Командування російських окупаційних військ, як правило, направляє мобілізованих на передові позиції практично без належного забезпечення та підготовки, що призводить до масових втрат серед них", - розповіла вона.

До того ж за даними Маляр, зазначена категорія призваних найбільш потерпає від зневажливого ставлення та насильницьких дій з боку військовослужбовців-росіян.

"Характерним явищем у підрозділах російських окупаційних військ є знущання та завдання тілесних ушкоджень мобілізованим, які обліковуються як побутові травми, у тому числі й випадки, які призвели до смертей внаслідок нестатутних відносин між військовослужбовцями", - пояснила вона.

Крім того, за даними заступника міністра, у зв’язку з активізацією бойових дій відмічається значне збільшення кількості поранених окупантів, більшість з яких помирає через ненадання їм своєчасної первинної медичної допомоги.