Маляр назвала основні причини великих втрат Росії серед мобілізованих
Російські мобілізовані дуже часто потрапляють на передову без належної підготовки, помирають від поранень, бо не отримують необхідну медичну допомогу чи стають жертвами нещасних випадків внаслідок нестатутних відносин між військовослужбовцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.
"Командування російських окупаційних військ, як правило, направляє мобілізованих на передові позиції практично без належного забезпечення та підготовки, що призводить до масових втрат серед них", - розповіла вона.
До того ж за даними Маляр, зазначена категорія призваних найбільш потерпає від зневажливого ставлення та насильницьких дій з боку військовослужбовців-росіян.
"Характерним явищем у підрозділах російських окупаційних військ є знущання та завдання тілесних ушкоджень мобілізованим, які обліковуються як побутові травми, у тому числі й випадки, які призвели до смертей внаслідок нестатутних відносин між військовослужбовцями", - пояснила вона.
Крім того, за даними заступника міністра, у зв’язку з активізацією бойових дій відмічається значне збільшення кількості поранених окупантів, більшість з яких помирає через ненадання їм своєчасної первинної медичної допомоги.
Як повідомлялося, за даними на ранок четверга, 26 січня, ЗСУ ліквідували за добу 780 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 123 860 військових. Також ЗСУ знищили два літаки та вертоліт окупантів.
Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія вербує ув'язнених громадян України, які були примусово вивезені до російських місць позбавлення волі. Зокрема, у Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу ПВК "Вагнер".
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