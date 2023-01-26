Маляр назвала основные причины больших потерь России среди мобилизованных

Российские мобилизированные очень часто попадают на передовую без должной подготовки, умирают от ранений, потому что не получают необходимую медицинскую помощь или становятся жертвами несчастных случаев вследствие неуставных отношений между военнослужащими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

"Командование российских оккупационных войск, как правило, направляет мобилизованных на передовые позиции практически без должного обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям среди них", - рассказала она.

К тому же по данным Маляр, указанная категория призванных наиболее страдает от пренебрежительного отношения и насильственных действий со стороны военнослужащих-россиян.

"Характерным явлением в подразделениях российских оккупационных войск является издевательство и нанесение телесных повреждений мобилизованным, которые учитываются как бытовые травмы, в том числе и случаи, повлекшие смерти в результате неуставных отношений между военнослужащими", - пояснила она.

Кроме того, по данным замминистра, в связи с активизацией боевых действий отмечается значительное увеличение количества раненых оккупантов, большинство из которых умирают из-за неоказания им своевременной первичной медицинской помощи.