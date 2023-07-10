Мальта – Україна: який стадіон прийме матч відбору до Євро-2024

Українська асоціація футболу оголосила місце проведення поєдинку національної команди України проти збірної Мальти у кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Матч Мальта – Україна відбудеться 17 жовтня у передмісті Валлетти Та-Калі. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом на Національній арені.
Найбільший стадіон острівної держави може прийняти 17 тисяч глядачів. Збудована в 1981 році арена була реконструйована в 2016-2017 рр. Окрім домашніх матчів збірної Мальти, споруда була домівкою фіналу Євро-2014 серед 17-річних.
Мальтійці та українці зустрінуться у 8-му турі кваліфікації. Перед вояжем на середземноморський острів на "синьо-жовтих" чекають іспити Англією (9 вересня) та Італією (12 вересня). Натомість 14 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють домашній матч проти Північної Македонії.
Після чотирьох турів відбору лідером групи C залишається Англія (12 очок). Збірна України провела на поєдинок менше, набрала 6 пунктів і йде другою. Натомість мальтійці з чотирма поразками – безнадійний аутсайдер квінтету.
До слова, раніше Україна мінімально переграла збірну Мальти та закріпилася на другому місці групи C.
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