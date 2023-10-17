Мальта – Україна: кадри та пряма мова перед матчем відбору до Євро-2024

Мальта – Україна

17 жовтня, 21:45, Та-Калі, Національний стадіон, трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

"Синьо-жовті" на порозі другого протистояння в жовтневому вікні відбору. Суперником команди Сергія Реброва стане безумовний аутсайдер групи. Але автоматично записувати в таблиці 3 очки зарано. Літній поєдинок збірних завершився лише мінімальною перемогою України.

Та пристойна поразка острів'ян поруч із невдачею проти Північної Македонії (1:2) залишається найбільшим досягненням збірної Мальти у кваліфікації. У суботу "лицарі" розгромно поступилися Італії (0:4) та передусім думатимуть про оборону в зустрічі зі збірною України. Ця обставина – негатив для підопічних Реброва.

Наша збірна все ще в процесі навчання не просто гри першим номером, а й вдосконалює навички зі зламу "автобусів". Поєдинок на середземнорському острові стане проміжним іспитом для українців. Освіжена найближчими резервістами команда повинна досягнути результату без зайвих нервів.

"Ми повинні бути дуже сконцентрованими – попереду важлива гра. Така сама важлива, як і з Північною Македонією. Я впевнений, усі гравці розуміють, яким буде матч. Він буде складним, таким самим, як і в Словаччині. Тому ми готуємося дуже серйозно", – заявив Ребров.

Орієнтовні склади на матч Мальта – Україна

Мальта: Бонелло – Мбонг, Апап, Борг, Мускат, Камензулі – Гіллом'є, Крістенсен, Яннік – Монтебелло, Нвоко

Україна: Бущан – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук – Караваєв, Буяльський, Зінченко, Мудрик – Ванат

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:3

Збірна України зобов'язана перемагати, щоб залишитися у боротьбі за пряму путівку на Євро-2024. Важливим буде перший забитий м'яч. Якщо "синьо-жовтим" пощастить швидко відкрити рахунок, то випробування стане простішим. Зараз національна команда на тому рівні, коли хочеться і комфортної перемоги, і якісної гри від підопічних Реброва.