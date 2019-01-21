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Малолетних преступников могут освободить от уголовных преследований

Новости » Общество    21.01.2019 - 22:45
Малолетних преступников могут освободить от уголовных преследований
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Несовершеннолетним дают второй шанс - новая программа восстановления

Несовершеннолетних правонарушителей могут освободить от уголовного преследования, если они будут согласны принять участие в программе восстановления, об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральную прокуратуру Украины.

Данную программу подписал генеральный прокурор Юрий Луценко и Министр юстиции Украины Павло Петренко. Пилотный проект решили внедрить в Донецкой, Львовской, Луганской, николаевской, Одесской и Харьковской областях.  Для участия в программе нужно выполнить несколько пунктов, таких как:

  • наличие потерпевшей стороны;
  • совершение несовершеннолетним впервые преступления небольшой или средней тяжести;
  • признание несовершеннолетним факта совершения преступления;
  • согласия несовершеннолетнего и потерпевшего на участие в Программе.

"Это не просто пилотный проект или юридическая процедура. Это важный жизненный вклад для того, чтобы помочь украинским детям, и чтобы эти украинские дети были полноценными членами общества и через десятилетия творили историю Украины не из-за тюремной решетки, а работая на благо нашей страны", - поделился ожиданиями Павел Петренко.

Напомним, что Луценко призвал депутатов усовершенствовать антикоррупционное законодательство. По словам генпрокурора, по статье 366-1 нет ни одного осужденного.

Также генпрокурор призвал Раду восстановить ответственность за контрабанду подакцизных товаров.

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