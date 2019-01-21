Малолетних преступников могут освободить от уголовных преследований

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Несовершеннолетним дают второй шанс - новая программа восстановления

Несовершеннолетних правонарушителей могут освободить от уголовного преследования, если они будут согласны принять участие в программе восстановления, об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральную прокуратуру Украины.

Данную программу подписал генеральный прокурор Юрий Луценко и Министр юстиции Украины Павло Петренко. Пилотный проект решили внедрить в Донецкой, Львовской, Луганской, николаевской, Одесской и Харьковской областях. Для участия в программе нужно выполнить несколько пунктов, таких как:

наличие потерпевшей стороны;

совершение несовершеннолетним впервые преступления небольшой или средней тяжести;

признание несовершеннолетним факта совершения преступления;

согласия несовершеннолетнего и потерпевшего на участие в Программе.

"Это не просто пилотный проект или юридическая процедура. Это важный жизненный вклад для того, чтобы помочь украинским детям, и чтобы эти украинские дети были полноценными членами общества и через десятилетия творили историю Украины не из-за тюремной решетки, а работая на благо нашей страны", - поделился ожиданиями Павел Петренко.

Напомним, что Луценко призвал депутатов усовершенствовать антикоррупционное законодательство. По словам генпрокурора, по статье 366-1 нет ни одного осужденного.

Также генпрокурор призвал Раду восстановить ответственность за контрабанду подакцизных товаров.