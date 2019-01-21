Малолітніх злочинців можуть звільнити від кримінальних переслідувань

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Неповнолітнім дають другий шанс - нова програма відновлення

Неповнолітніх правопорушників можуть звільнити від кримінального переслідування, якщо вони будуть згодні взяти участь у програмі відновлення, про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Генеральну прокуратуру України.

Дану програму підписав генеральний прокурор Юрій Луценко та Міністр юстиції України Павло Петренко . Пілотний проект вирішили впровадити в Донецькій, Львівській, Луганській, миколаївській, Одеській та Харківській областях. Для участі в програмі потрібно виконати кілька пунктів, таких як:

наявність потерпілої сторони;

вчинення неповнолітнім вперше злочину невеликої або середньої тяжкості;

визнання факту здійснення злочину неповнолітнім;

згоди неповнолітнього потерпілого на участь у Програмі.

"Це не просто пілотний проект або юридична процедура. Це важливий життєвий внесок для того, щоб допомогти українським дітям, і щоб ці українські діти були повноцінними членами суспільства і через десятиліття творили історію України не з-за ґрат, а працюючи на благо нашої країни", - поділився очікуваннями Павло Петренко.

Нагадаємо, що Луценко закликав депутатів удосконалити антикорупційне законодавство. За словами генпрокурора, за статтею 366-1 немає жодного засудженого.

Також генпрокурор закликав Раду відновити відповідальність за контрабанду підакцизних товарів.