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Маліновський погодився на повернення в Серію А: "Марсель" увімкнув ігнор українця

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Турин, Понеділок 07 серпня 2023 11:26
Маліновський погодився на повернення в Серію А: "Марсель" увімкнув ігнор українця Фото: Руслан Маліновський у кольорах збірної України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський навряд залишиться у марсельському "Олімпіку" на прийдешній сезон. Натомість він готовий відновити виступи в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foot Mercato.

30-річний хавбек погодився перейти в "Торіно". Раніше він провів 3,5 сезони в складі "Аталанти" з Бергамо.

"Гранатові" орендують Маліновського з правом викупу. Якщо середняк Серії А захоче активувати опцію, то віддасть за українця 10 млн євро. Таку ж суму "Марсель" заплатив за списаного виконавця після сезону 2022/23. Французький гранд мав зобов'язання викупу після піврічної оренди.

Маліновський не входить у плани нового керманича провансальців Марселіно. Іспанський фахівець вирішив не залучати українця до контрольних матчів "Олімпіка". Окрім того, хавбек навіть не потрапив до заявки "Марселя" на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Маліновський є вихованцем донецького "Шахтаря", але на професіональному рівні виступав за "Севастополь" і луганську "Зорю". Пізніше його орендував бельгійський "Генк", який згодом викупив контракт хавбека за 2 млн євро. "Аталанта" ж придбала хавбека за 13,6 млн у 2019 році. У складі збірної України Маліновський провів 55 поєдинків, у яких оформив 7 голів.

До слова, раніше "Дніпро-1" продав Довбика в "Жирону" з чемпіонату Іспанії.

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Марсель Чемпіонат Італії
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