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Маліновський за крок від переходу до новачка Серії А, – інсайдер

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Генуя, Четвер 17 серпня 2023 10:27
Маліновський за крок від переходу до новачка Серії А, – інсайдер Фото: Руслан Маліновський у лавах збірної України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник марсельського "Олімпіка" та збірної України Руслан Маліновський близький до повернення в чемпіонат Італії.

Про це заявив журналіст Ніколо Скіра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

30-річний хавбек на фінішній прямій трансферу в "Дженоа". Новачок Серії А дійшов до просунутої стадії перемовин із французьким грандом.

"Дженоа" візьме Маліновського в оренду з опцією викупу. Угода розрахована на сезон 2023/24. Конкуренцію "грифонам" у боротьбі за українця складають італійська "Болонья", стамбульський "Бешикташ" і неназвані клуби англійської Прем'єр-ліги.

Раніше фаворитом на Маліновського був "Торіно". Норовливий хавбек навіть узгодив деталі персонального контракту з "гранатовими". Утім, туринці не змогли домовитися з "Марселем" щодо суму відступних після річної оренди. Контракт українця з "Олімпіком" чинний до літа 2026 року.

У сезоні 2022/23 Маліновський провів за "Марсель" 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 1 асист. Влітку провансальці викупили хавбека за 10 млн євро з італійської "Аталанти", хоча в плани нового керманича команди Марселіно він не входить.

До слова, раніше розібрали найгучніші трансфери Саудівської Аравії в спеціальній підбірці.

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