Маліновський дебютним голом не врятував "Марсель" від поразки: відео

Марсельський "Олімпік" із першим забитим м'ячем півзахисника Руслана Маліновського поступився "Ніцці" в 22-му турі французької Ліги 1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Франція, Ліга 1, 22-й тур
"Олімпік" – "Ніцца" – 1:3
Голи: Маліновський, 60 – Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85
Провансальці пропустили двічі ще до перерви. Спершу Діоп у падінні головою ефектно зіграв на добиванні. А згодом у схожій ситуації Лаборд прийняв м'яч у карній зоні "Марселя" та потужним ударом правою "прошив" голкіпера – 0:2.
Повернув "Олімпік" до гри Маліновський. Українець з'явився на полі зі стартом другого тайму та відзначився вже на 60-й хвилині. Атака господарів правим флангом завершилася прострілом до центру штрафного, де зимовий новачок класним ударом відправив м'яч у дев'ятку.
Утім, розвинути успіх команда Ігора Тудора не зуміла. Більше того, під завісу матчу пропустила втретє. Це Браїмі на швидкості змістився з правого флангу на кут штрафного та технічно поклав м'яч у дальній кут.
Після поразки "Марсель" залишився на другій сходинці в турнірній таблиці Ліги 1, але відставання від ПСЖ збільшилося до восьми пунктів. В активі провансальців 46 очок. "Ніцца" натомість піднялася на 8-ме місце (34 бали).
До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.
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