UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маліновський дебютним голом не врятував "Марсель" від поразки: відео

Фото: Руслан Маліновський зіграв другий тайм проти "Ніцци" (facebook.com/OlympiqueMarseilleENG)
Автор: Антон Федорців

Марсельський "Олімпік" із першим забитим м'ячем півзахисника Руслана Маліновського поступився "Ніцці" в 22-му турі французької Ліги 1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Франція, Ліга 1, 22-й тур

"Олімпік" – "Ніцца" – 1:3

Голи: Маліновський, 60 – Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85

Провансальці пропустили двічі ще до перерви. Спершу Діоп у падінні головою ефектно зіграв на добиванні. А згодом у схожій ситуації Лаборд прийняв м'яч у карній зоні "Марселя" та потужним ударом правою "прошив" голкіпера – 0:2.

Повернув "Олімпік" до гри Маліновський. Українець з'явився на полі зі стартом другого тайму та відзначився вже на 60-й хвилині. Атака господарів правим флангом завершилася прострілом до центру штрафного, де зимовий новачок класним ударом відправив м'яч у дев'ятку.

Утім, розвинути успіх команда Ігора Тудора не зуміла. Більше того, під завісу матчу пропустила втретє. Це Браїмі на швидкості змістився з правого флангу на кут штрафного та технічно поклав м'яч у дальній кут.

Після поразки "Марсель" залишився на другій сходинці в турнірній таблиці Ліги 1, але відставання від ПСЖ збільшилося до восьми пунктів. В активі провансальців 46 очок. "Ніцца" натомість піднялася на 8-ме місце (34 бали).

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марсель