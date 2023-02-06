Маліновський дебютним голом не врятував "Марсель" від поразки: відео

Франція, Ліга 1, 22-й тур

"Олімпік" – "Ніцца" – 1:3

Голи: Маліновський, 60 – Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85

Провансальці пропустили двічі ще до перерви. Спершу Діоп у падінні головою ефектно зіграв на добиванні. А згодом у схожій ситуації Лаборд прийняв м'яч у карній зоні "Марселя" та потужним ударом правою "прошив" голкіпера – 0:2.

Повернув "Олімпік" до гри Маліновський. Українець з'явився на полі зі стартом другого тайму та відзначився вже на 60-й хвилині. Атака господарів правим флангом завершилася прострілом до центру штрафного, де зимовий новачок класним ударом відправив м'яч у дев'ятку.

Утім, розвинути успіх команда Ігора Тудора не зуміла. Більше того, під завісу матчу пропустила втретє. Це Браїмі на швидкості змістився з правого флангу на кут штрафного та технічно поклав м'яч у дальній кут.

Після поразки "Марсель" залишився на другій сходинці в турнірній таблиці Ліги 1, але відставання від ПСЖ збільшилося до восьми пунктів. В активі провансальців 46 очок. "Ніцца" натомість піднялася на 8-ме місце (34 бали).