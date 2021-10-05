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Франция может пересмотреть двусторонние соглашения с Британией из-за конфликта с рыбалкой

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Франция , Вторник 05 октября 2021 21:58
Франция может пересмотреть двусторонние соглашения с Британией из-за конфликта с рыбалкой Фото: премьер-министр Франции Жан Кастекс (leparisien.fr)
Автор: Сергей Пышкин

Франция пригрозила Великобритании пересмотром двустороннего сотрудничества с ней. Страна возмущена тем, что королевство игнорирует соглашение о правах на рыбную ловлю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Британия не уважает свою собственную подпись. Месяц за месяцем Британия выдвигает новые условия и откладывает выдачу постоянных лицензий. Это недопустимо", - заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

По словам премьер-министра Франции, страна планирует передать этот вопрос в совет, который наблюдает за реализацией торговой сделки о Brexit. Если Британия и дальше будет игнорировать соглашение - Франция будет искать арбитраж.

В частности, как отметил Кастекс, Франция может пересмотреть ряд вопросов в двустороннем соглашении между странами, однако он не уточнил какие именно.

Отмечается, что Британия, со своей стороны, утверждает, что выдала лицензии на ловлю рыбы всем лодкам, которые подтвердили свой опыт работы за годы, предшествовавшие выходу страны из ЕС.

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