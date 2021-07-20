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В Мали разбился французский истребитель Mirage

Новина українською →
Мали, Вторник 20 июля 2021 20:59
В Мали разбился французский истребитель Mirage Фото: истребитель Mirage 2000 разбился в Мали (flickr.com/alphatu)
Автор: Дмитрий Левицкий

На территории африканской страны Мали сегодня, 20 июля, разбился французский истребитель Mirage 2000. Экипаж истребителя выжил, потому что успел катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest France.

По словам представителя французской армии полковника Паскаля и Анни, на борту французского истребителя находились двое пилотов, один из них получил легкие травмы.

Инцидент произошел, когда истребитель выполнял плановую операцию над африканской территорией. Предварительно, причиной падения самолета стала техническая неисправность.

Сейчас пилоты истребителя находятся на базе в Гао. С места приземления их эвакуировали с помощью вертолетов.

Mirage 2000 - это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработали еще в 1970-х годах. На вооружении французских воздушных сил истребитель стоит с 1984 года.

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