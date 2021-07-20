ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Малі розбився французький винищувач Mirage

Новость на русском →
Малі, Вівторок 20 липня 2021 20:59
У Малі розбився французький винищувач Mirage Фото: винищувач Mirage 2000 розбився у Малі (flickr.com/alphatu)
Автор: Дмитро Левицький

На території африканської країни Малі сьогодні, 20 липня, розбився французький винищувач Mirage 2000. Екіпаж винищувачі вижив, бо встиг катапультуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.

За словами представника французької армії полковника Паскаля Іанні, на борту французького винищувача перебували двоє пілоті, один з них отримав легкі травми.

Інцидент стався, коли винищувач виконував планову операцію над африканською територією. Попередньо, причиною падіння літака стала технічна несправність.

Наразі пілоти винищувача перебувають на базі в Гао. З місця приземлення їх евакуювали за допомогою вертольотів.

Mirage 2000 - це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробили ще в 1970-х роках. На озброєнні французьких повітряних сил винищувач стоїть з 1984 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Мали истребители авиакатастрофа
NEWS
Аварія на хімзаводі під Рівним: поліція порушила кримінальну справу
Аварія на хімзаводі під Рівним: поліція порушила кримінальну справу
DAILY
Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року