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У Малі стався напад на військових, понад півсотні загиблих

Новини » Надзвичайні події     02.11.2019 - 08:57
У Малі стався напад на військових, понад півсотні загиблих
Фото: солдати в Малі (з відкритих джерел)

Серед загиблих одна цивільна особа

У Малі ввечері 1 листопада в результаті нападу на військовий об'єкт загинули понад 50 людей, серед них одна цивільна особа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, напад стався в населеному пункті Інделімане, що недалеко від кордону з Нігером. Міністр комунікацій Йайа Сангаре заявив, що в результаті "терористичного акту" на сході Малі загинули 53 військовослужбовців та одна цивільна особа. Серед військових також є зниклі безвісти.

У збройних силах Малі зазначили, що наразі ситуація залишається контрольованою. У район нападу було надіслано військове підкріплення, також ведеться пошук нападників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Малі сталися збройні напади на два села в центральній частині країни. В результаті нападів загинула щонайменше 41 людина. Найбільша кількість жертв зафіксована в селі Йоро, де було вбито 24 людини.

Також РБК-Україна писало, що в Малі від вибуху невідомо саморобного пристрою загинув миротворець ООН. В результаті вибуху постраждали ще троє людей, вони отримали серйозні поранення. Загиблий військовий був родом з Чаду.

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