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В Мали напали на базу миротворцев, погибли 8 человек

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 16:44
В Мали напали на базу миротворцев, погибли 8 человек
Фото: миротворцы ООН (twitter.com/MirrorBreaking)

Нападение совершили боевики связанные с "Аль Каидой"

В западноафриканской республике Мали было совершено нападения на базу миссии ООН в результате чего погибло 8 военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что нападение произошло ранним утром 20 января на базу в городе Агельхуке.

В малийской Службе безопасности заявили, что еще 19 человек получили ранения. Нападение производили боевики, которые связаны с террористической группировкой "Аль Каида".

Издание отмечает, в апреле 2018 года боевики уже производили нападение на эту же базу. Тогда, в результате нападения, погибло 2 миротворца.

Отметим, миротворцы ООН были направлены в Мали в 2012 году после того, как исламистские группировки взяли под свой контроль северные территории Мали.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Мали в результате нападения погибло около 40 человек. Губернатор Дауда Майга заявил, что нападения произошли в отдаленных пустынных деревнях Авакасса и в Андербаукане.

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