У Малі напали на базу миротворців, загинуло 8 осіб

Фото: миротворці ООН (twitter.com/MirrorBreaking)

Напад здійснили бойовики, що пов'язані з "Аль Каїдою"

У західноафриканській республіці Малі було скоєно напад на базу місії ООН в результаті чого загинули 8 військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що напад стався рано вранці 20 січня на базу в місті Агельхуке.

В малійській Службі безпеки заявили, що ще 19 осіб отримали поранення. Напад здійснювали бойовики, які пов'язані з терористичним угрупуванням "Аль Каїда".

Видання зазначає, що в квітні 2018 року бойовики вже робили напад на цю ж базу. Тоді, в результаті нападу, загинуло 2 миротворця.

Зазначимо, миротворці ООН були направлені в Малі в 2012 році після того, як ісламістські угруповання взяли під свій контроль північні території Малі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Малі в результаті нападу загинуло близько 40 осіб. Губернатор Дауда Майга заявив, що напади сталися у віддалених пустельних селах Авакасса і в Андербаукане.