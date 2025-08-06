Малі аптеки призупиняють роботу через збитковість від нових регуляторних правил

Так, з березня по червень 2025 року кількість малих аптек зменшилася на 134 заклади. Найбільше страждають віддалені села та прифронтові зони, де аптеки часто були єдиним джерелом ліків для місцевого населення.

Критична ситуація склалася з мобільними аптеками (МАП), які обслуговували найвіддаленіші населені пункти. Через збитки мережі призупиняють їхню діяльність, що вплине на доступ пацієнтів до життєво необхідних медикаментів.

Російські обстріли завдають збитків фармацевтичній галузі. Атаки призводять до знищення спеціалізованого обладнання - холодильних камер, систем кондиціонування, втрати товарних запасів та пошкодження систем зберігання даних.

У прифронтових зонах аптеки працюють в умовах постійної небезпеки, організовуючи періодичні евакуації працівників під час загострення бойових дій. Енергетичні атаки створюють ризики псування ліків, що потребують спеціальних умов зберігання, змушуючи власників інвестувати в генератори та автономні джерела енергії.

Пошкодження транспортної інфраструктури ускладнює доставку ліків, створюючи додаткові витрати на логістику через необхідність пошуку альтернативних маршрутів. Еміграція та мобілізація призвели до дефіциту кваліфікованих кадрів у галузі.

Соціальна відповідальність бізнесу

Власники аптечних мереж демонструють корпоративну соціальну відповідальність, продовжуючи дотувати збиткові заклади. Вони усвідомлюють стратегічне значення доступності ліків як базової соціальної послуги у воєнний час.

Бізнес не припиняє інвестиції в персонал - фінансує програми підвищення кваліфікації та залучення молодих спеціалістів з профільних вишів.

Водночас галузь функціонує в умовах фінансового дисбалансу: операційна збитковість поєднується з необхідністю виконання соціальних зобов'язань. Нагадаємо, з 1 липня до державної програми реімбурсації "Доступні ліки" приєдналися 118 аптечних закладів.

Представники галузі наголошують на необхідності державної підтримки для збереження доступності медикаментів та запобігання подальшому скороченню аптечної мережі у віддалених регіонах України.