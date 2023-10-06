"Маленькими кроками йдемо вперед". Контрнаступ під Бахмутом очима аеророзвідки

Супроводження штурму позицій ворога, розвідування обстановки на лінії фронту чи пошук бойової техніки противника – цим займаються "очі" цієї війни, а саме аеророзвідники.

Одна з бригад Гвардії Наступу "Рубіж" перебуває на Бахмутському напрямку фронту, де щодня тривають контрнаступальні дії. Бійці "Грюня" та "Хабіб" "літають" навколо позицій ворога, щоб визначити координати росіян і передати дані нищівникам-артилеристам.

Ще в дорозі до полігону, де хлопці випробовували коптер з новими технічними можливостями, ми обговорюємо ситуацію на Бахмутському напрямку, а саме той відрізок фронту, який вони тримають.

"Ситуація стабільно важка. Просуватись вперед дуже непросто, як би про це легко не говорили в соцмережах. Хоч і повільно, хоч маленькими кроками, але ми наступаємо і звільняємо територію. Іншим важко зрозуміти, як ці маленькі кроки обходяться нам такими великими втратами. Далеко не кожний це зрозуміє, на жаль", - говорить "Грюня", додаючи газу на автомобілі.

Він оминає черговий підбитий пікап, який ми зустріли на трасі Краматорськ-Слов’янськ. Машини, розфарбовані в камуфляж чи оливу, з розбитим склом чи фарами, які мчать один за одним на задачі - це звичайна картина в цій місцевості.

Це територія військових, де відбувається постійна "ротація": з посадки – на базу, з бази – в посадку або на полігон. Десь дорогою можна зупинитись, щоб перекусити хот-догом і кавою, а потім далі по завданням.

Цього разу ми їдемо в напрямку полігону, на якому аеророзвідники випробовують свої дрони. Хтось оцінює новий коптер або тренується на старому, готуючись до нових задач. Наша група бійців – випробовує Mavic, який оснастили особистим "ноу-хау".

"Не можемо сказати, що саме ми зробили. Але ворогу це точно не сподобається. Ми стараємось завжди шукати щось нове, придумувати нові можливості для коптера. Щоб робити свою роботу ще краще. І щоб бути кращими ворога", - розповідає "Хабіб".

Обидва бійці, з якими ми сьогодні спілкуємось, починали свій шлях з піхотинців. Вони знають, яке значення мають коптери у цій війні, і як вони рятують життя військових, які дивляться ворогу прямо в очі.