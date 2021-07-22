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Мальдивы введут налог на вылет из островов: кому и сколько придется платить

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Мальдивы, Четверг 22 июля 2021 15:58
Мальдивы введут налог на вылет из островов: кому и сколько придется платить Фото: Мальдивы введут налог на вылет из островов (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Мальдивской республики приняло поправку в Налоговый кодекс, согласно которой со всех выезжающих с островов будет взиматься налог. Он будет включен в стоимость билета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Raajje.

Указано, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

"Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих из Мальдивских островов, за исключением детей до двух лет и лиц с дипломатической неприкосновенностью",- говорится в сообщении.

Отмечено, что все налоги, которые будут взиматься с туристов, должны быть оплачены в долларах США.

В соответствии с поправкой, как из местных жителей, так и с иностранцев, путешествующих бизнес-классом, будет взиматься плата в размере 60 долларов.

Кроме этого, из тех, кто путешествует первым классом - 90 долларов США.

В то же время туристы, которые пользуются эконом-классом должны будут заплатить налоги в размере 30 долларов, а мальдивцы - 12.

К тому же, размер налога составит 120 долларов для путешественников, выезжающих на частных самолетах.

Ранее РБК-Украина писало, что следует знать туристам, собираясь на Мальдивы летом.

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