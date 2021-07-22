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Мальдіви введуть податок на виліт з островів: кому і скільки доведеться платити

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Мальдіви, Четвер 22 липня 2021 15:58
Мальдіви введуть податок на виліт з островів: кому і скільки доведеться платити Фото: Мальдіви введуть податок на виліт з островів (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Мальдівської республіки прийняв поправку до Податкового кодексу, згідно з якою з усіх хто виїжджатиме з островів буде стягуватися податок. Він буде включений у вартість квитка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Raajje.

Вказано, що документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.

"Податок на виїзд буде стягуватися з 1 січня 2022 роки замість аеропортового збору з усіх пасажирів, що вилітають з Мальдівських островів, за винятком дітей до двох років і осіб з дипломатичною недоторканністю", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що всі податки, що стягуватимуться з туристів, повинні бути оплачені в доларах США.

Відповідно до поправки, як з місцевих жителів, так і з іноземців, які подорожують бізнес-класом, стягуватиметься плата в розмірі 60 доларів.

Крім цього, з тих, хто подорожує першим класом - 90 доларів США.

Водночас туристи, які користуються економ-класом повинні будуть сплатити податки в розмірі 30 доларів, а мальдівці - 12.

До того ж, розмір податку становитиме 120 доларів для мандрівників, які виїжджають на приватних літаках.

Раніше РБК-Україна писало, що варто знати туристам, збираючись на Мальдіви влітку.

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