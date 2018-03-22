На Мальдивах отменили чрезвычайное положение

Президент Мальдив отменил 45-дневное чрезвычайное положение

Президент Мальдивских Островов Абдулла Ямен в четверг снял 45-дневное чрезвычайное положение, которое объявило вне закона протесты в связи с политическими потрясениями в цепочке островов мусульманского большинства в мусульманском регионе. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Ямен отменил ЧП, которое он наложил из-за проведения акций после того, как решением Верховного суда было отмены обвинительные приговоры против девяти лидеров оппозиции и приказал своему правительству освободить тех, кто содержался в тюрьме.

Он распространил чрезвычайное положение всего на 45 дней с одобрения парламента, что было вызвано акциями протеста.

"Несмотря на то, что по-прежнему существует незначительная угроза национальной безопасности, нация теперь может продолжать жить без дальнейших потерь, и по рекомендации Службы безопасности, и в целях содействия нормальной жизни президент решил снять чрезвычайное положение", - сказал его представитель в своем заявлении.

Ранее, в условиях чрезвычайной ситуации, администрация Ямена арестовала бывшего президента Маумуна Абдула Гайюма, главного судью, второго судью Верховного суда и администратора Верховного суда по обвинениям в попытке свержения правительства. Они все отвергли обвинения против себя.

Группа прав Amnesty International заявила в прошлом месяце, что правительство использовало чрезвычайную ситуацию "в качестве лицензии на репрессии, направленную против членов гражданского общества, судей и политических оппонентов".

Напомним, как сообщалось ранее, президент Мальдивских Островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране. Изначально режим ЧП вводился на 15 дней, но позже был продлен еще на 30 дней.