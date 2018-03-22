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На Мальдівах скасували надзвичайний стан

НовиниПолітика    22.03.2018 - 11:59
Фото: президент Мальдівських Островів Абдулла Ямен (flickr.com-presidentrajapaksa)
Фото: президент Мальдівських Островів Абдулла Ямен (flickr.com-presidentrajapaksa)

Президент Мальдів скасував 45-денний надзвичайний стан

Президент Мальдівських Островів Абдулла Ямен в четвер зняв 45-денний надзвичайний стан, який оголосив поза законом протести у зв'язку з політичними потрясіннями у ланцюгу островів мусульманської більшості в мусульманському регіоні. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Ямен скасував НС, яке він наклав через проведення акцій після того, як рішенням Верховного суду було скасування звинувачувальні вироки проти дев'яти лідерів опозиції і наказав своєму уряду звільнити тих, хто утримувався у в'язниці.

Він поширив надзвичайний стан всього на 45 днів з схвалення парламенту, що було викликано акціями протесту.

"Незважаючи на те, що як і раніше існує незначна загроза національній безпеці, нація тепер може продовжувати жити без подальших втрат, і за рекомендацією Служби безпеки, і в цілях сприяння нормального життя президент вирішив зняти надзвичайний стан", - сказав його представник у своїй заяві.

Раніше, в умовах надзвичайної ситуації, адміністрація Ямена заарештувала колишнього президента Маумуна Абдула Гайюма, головного суддю, другого суддю Верховного суду та адміністратора Верховного суду за звинуваченням у спробі повалення уряду. Вони відкинули всі звинувачення проти себе.

Група прав Amnesty International заявила минулого місяця, що уряд використав надзвичайну ситуацію "в якості ліцензії на репресії, спрямовану проти членів громадянського суспільства, суддів та політичних опонентів".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, президент Мальдівських Островів Абдулла Ямин оголосив надзвичайний стан в країні. Спочатку вводився режим НС на 15 днів, але пізніше був продовжений ще на 30 днів.

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Теги: чрезвычайное положение, Мальдивы
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