Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине

Некоторые страны уже делают прививки от "ковида" всем детям старше пяти лет. В Украине вакцинация пока доступна только подросткам. Но Минздрав допускает, что скоро расширит возрастные категории, которым разрешат иммунизацию. Почему, как и чем вакцинируют детей в Украине и мире – в материале РБК-Украина.

Международная кампания вакцинации от "ковида" стартовала год назад. Из-за глобального дефицита биопрепаратов власти даже развитых и богатых стран проводили иммунизацию поэтапно, начиная с самых уязвимых слоев населения, для которых вирус представляет большую угрозу.

Это люди пожилого возраста, с серьезными сопутствующими заболеваниями или те, которые чаще других контактируют с инфицированными, например, медперсонал. Позже вакцинация стала доступной для всех старше 18 лет. Тех, кто моложе, не считают приоритетной группой риска, которым необходимы прививки. Они обычно легче переносят вирус.

Но разные исследования и наблюдения показали, что дети и подростки все равно могут сталкиваться с тяжелым течением "ковида" и страдать от осложнений после болезни. Особенно это стало прослеживаться после того, как в мире появились новые штаммы коронавируса. К тому же дети могут заражать своих родителей и старших родственников, даже имея бессимптомную форму.

Непрерывные исследования и расширение производства биопрепаратов подтолкнули мир к запуску вакцинации и для более юного населения. Некоторые страны еще весной начали прививать подростков от 12 до 18 лет, а детей 5-11 лет – с осени. В Украине тоже готовятся разрешить иммунизацию для этой возрастной категории.

Мировой опыт: от 5 и старше

Американская педиатрическая академия (AAP) в своих регулярных отчетах приводит наглядную статистику относительно "ковида". От начала пандемии и до 9 декабря 7,2 млн детей в США заразились вирусом. Это составляет 17,2% от всех зарегистрированных случаев в стране. Но за последние недели их доля заметно подросла на несколько процентных пунктов. Здесь стоит уточнить, что в одних штатах к категории "дети" относят всех до 14 лет, в других – до 17, 18, 19 и до 20 лет.

Смертность среди юных больных – до 0,03% и до 0,3% среди всех летальных исходов от "ковида" в зависимости от штата. По состоянию на 9 декабря в стране погибли 668 детей. По данным украинского Минздрава, с начала пандемии и до 25 октября этого года коронавирус обнаружили почти у 153 тысяч детей, болезнь унесла жизнь 42 из них.

В американском центре CDC отмечают, что COVID-19 входит в десятку основных причин смерти в этой возрастной группе. Эксперты регулятора указывают, что у 7-8% перенесших вирус в возрасте от 5 до 11 лет встречаются постковидные реакции в виде плохой концентрации, проблем со сном и памятью, хронической усталости, головной и мышечной боли.

США одними из первых в мире начали вакцинацию подростков – еще с мая. А с ноября в стране делают прививки и детям от 5 до 11 лет. В июне программу иммунизации жителей от 12 до 15 лет развернул Израиль, с конца ноября там начали вакцинировать детей от 5 лет. Чтобы показать пример и успокоить других родителей премьер-министр Нафтали Бенет сделал прививку своему девятилетнему сыну Давиду.

Малыши могут заражать близких даже в бессимптомной форме (фото: Christopher Furlong/Getty Images)

Помимо этих двух стран, вакцинацию всем в возрасте от 5 лет проводят в Китае, ОАЭ, Швейцарии и Канаде. В Коста-Рике ее сделали обязательной для детей. С начала декабря вакцинацию возрастной группы 5-11 уже одобрили в Германии, Испании, Италии и Португалии. На днях она начнется и в Польше.

Их решение появилось после того, как добро дал основной регулятор ЕС. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 25 ноября разрешило использовать мРНК вакцину Comirnaty от Pfizer / BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет.

Для иммунизации этой категории большинство стран используют только препарат Comirnaty. Остальные фармкомпании, в том числе Moderna, AstraZeneca, Novavax и Johnson&Johnson также работают над созданием вакцины для детей.

Производитель Pfizer заявляет, что во время испытаний его препарат показал высокую безопасность, эффективность составила 90,7% в предотвращении COVID-19 у детей и 100% – у подростков (12-15). В то же время анализ CDC говорит о том, что Comirnaty на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Концентрация препарата для детей в три раза ниже, чем та, которую вводят в категории 12+. Вакцинация проводится двумя дозами по 10 мкг с интервалом в три недели. Противопоказания и симптомы после вакцинации такие же, как и у взрослых. Прививка не рекомендуется, если у ребенка был мультисистемный воспалительный синдром, серьезные аллергические реакции на один из компонентов вакцины или миокардит и перикардит после первой дозы.

В самой компании Pfizer утверждают, что такие реакции случаются крайне редко, а воспаление сердца проходит легко и быстро. К тому же многие ученые и медики уверяют, что у ребенка с "ковидом" вероятность заболеть миокардитом в разы выше, чем после прививки.

В Украине: только 12+

В Украине детей от 12 лет, у которых есть серьезные сопутствующие заболевания, начали прививать с июля. Пройти вакцинацию могли и те дети, которым это необходимо для обучения за границей. В конце октября Минздрав разрешил делать прививки всем подросткам в этой возрастной категории. Но есть условия.

"Если ребенку это нужно для учебы за рубежом, его родители должны предъявить контракт или документ о заключении договора на обучение. Если это по медицинским показаниям, то педиатр или семейный врач должен выдать соответствующую справку. Все остальные дети от 12 лет могут получить прививку при условии, что у них есть все рутинные прививки", – пояснил РБК-Украина региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

Это требование ввели для того, чтобы дополнительно перестраховаться от возможных аллергических реакций, допустил собеседник. Если у ребенка не было серьезной "побочки" на другие прививки, то и на вакцинацию от "ковида" быть не должно.

Иммунизация происходит только при согласии и присутствии родителей или опекунов. Для тех же, кому уже исполнилось 16, это необязательно. На месте вакцинации нужно предоставить медикам справку, подтверждающую наличие у подростка всех плановых календарных прививок (форма 063/о). Ее необходимо запросить у семейного врача или педиатра.

"Желательно не просто принести карту с перечнем прививок. Мы требуем принести это в виде оформленной справки от семейного врача или педиатра, где он пропишет, что его пациент полностью прошел все плановые прививки. Чтобы медики в центре вакцинации не сидели и не тратили время на подсчет и проверку – а все ли прививки сделаны или нет", – уточнил Животенюк.

Для вакцинации детей нужен особый препарат с уменьшенной дозой (фото: Maja Hitij/Getty Images)

По его словам, никаких дополнительных анализов или обследований перед вакцинацией делать не нужно. Медики уже на месте проверяют общее состояние ребенка.

"Если у врача есть сомнения, например, если у ребенка в анамнезе есть серьезные аллергические реакции, тогда он, конечно же, может запросить дополнительные исследования. Но в большинстве случаев они не требуются. В Киеве уже около 8-9 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет закончили полный курс вакцинации. И еще примерно 4 тысячи получили пока только одну дозу", – рассказал региональный координатор иммунизации в столице.

В целом по Украине одну дозу вакцины уже получили почти 65 тысяч детей от 12 до 18 лет. Закончили курс прививок около 43 тысяч подростков. Единственный препарат, который используют в стране для несовершеннолетних – это Comirnaty. Его, как и взрослым, колют в два этапа с интервалом в 21-28 дней.

Для вакцинации подростков в Европе используется еще и другая вакцина – Spikevax (Moderna), но она не зарегистрирована в Украине. Поэтому вводить ее несовершеннолетним пока не могут.

"Мы ее используем как гуманитарную помощь от COVAX, ее ввозят в страну по отдельной процедуре. Сама компания на регистрацию в Украине не подавалась, поэтому ее не могут зарегистрировать. В Китае одобрена для прививок детям с 6 лет вакцина CoronaVac. Но для того, чтобы использовать эту вакцину в Украине, производитель должен подать изменения в инструкцию", – пояснил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Что касается вакцинации детей в возрастной категории 5-11 лет, то она может начаться с нового года. Но, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в приоритете – иммунизация групп риска и пожилых людей.

К тому же детям 5-11 лет вводят специальную вакцину, которой в Украине еще нет, объяснил Лапий. В тех странах, которые уже начали иммунизацию этой возрастной категории, используют немного другой препарат – тот же Pfizer, но в концентрации, оптимальной для детей.

"Для них доза вакцина в три раза ниже. Это не значит, что мы можем взять ту вакцину, которая вводится в дозировке 0,3 и ввести ребенку 0,1. Нужен препарат в соответствующей концентрации – мы не можем использовать ту вакцину, которую колют подросткам и взрослым. Специально созданную вакцину должен подать на регистрацию в Украине производитель. По той информации, которой я владею, она будет зарегистрирована в начале января", – отметил глава НТГЭИ.

Он добавил, что из-за достаточно низкого охвата групп риска вакцинация для всех детей вряд ли будет в приоритете. Им никто не запретит получить прививки с согласия родителей, но активной агитации или призывов пойти и получить укол пока не будет.