Мактоміней отримав незвичне прізвисько в "Наполі". Пояснюємо, що воно означає

Півзахисник "Наполі" Скотт Мактоміней нещодавно побив рекорд клубу, який тримався 63 роки. Через це фани неаполітанців почали любити його ще більше, "присвоївши" йому нове прізвисько.

РБК-Україна розповідає, як називають 28-річного шотландця в Італії, і що значить його прізвисько.

Чому Мактомінея обожнюють фани "Наполі"

27 квітня у поєдинку 34-го туру італійської Серії А проти "Торіно" Мактоміней відзначився дублем. Ця перемога дозволила неаполітанцям стати одноосібними лідерами чемпіонату за чотири тури до його завершення.

До речі, цього сезону Скотт вже має в своєму активі 11 забитих м'ячів, що є рекордом серед всіх гравців з Шотландії в історії Серії А. До цього найкраще досягнення належало Денісу Лоу, який в сезоні 1961/62 забив десять голів у складі "Торіно", що є дещо парадоксальним.

Впевнена гра 28-річного Мактомінея під керівництвом Антоніо Конте не лишилася без уваги фанів, які возносять шотландця до небес.

Яке прізвисько Скотта Мактомінея в "Наполі"?

Під час післяматчевого інтерв'ю на полі з DAZN Скотта попросили обрати його улюблене прізвисько з кількох варіантів: MacGyver, McTerminator, McFratm або "apribottiglie" - останнє означає "відкривачка для пляшок", натяк на його "звичку" забивати перший гол у матчах "Наполі".

Не вагаючись, Мактоміней обрав McFratm - поєднання його імені та неаполітанського сленгового слова "fratm", що означає "брат", або більш неформально - "братан".

"Паскуале Маццоккі (правий захисник "Наполі" і збірної Італії, який нібито й вигадав це прізвисько - Ред.) сказав би Fratm, тому McFratm", - сказав Мактоміней.

По суті, McFratm можна перекласти українською як МакБро.

Більш креативні фани з Неаполя, до слова, вигадали кілька інших прізвиськ для своєї зірки. Одне з них - МакТермінатор - за його потужні удари головою та жорсткі підкати.

А от на батьківщині Скотта його досі ласкаво називають McSauce (сленгове "sauce" можна перекласти як "впевнений у собі").

Але, зважаючи на поточну форму Мактомінея, саме МакБро може прижитися до нього на довго, з огляду на те, що фани "Наполі" в захваті від гри шотландця, який дійсно стає "братаном" для них. Та й сам футболіст не проти носити цей "титул".