Мактоминей получил необычное прозвище в "Наполи". Объясняем, что оно означает

Полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей недавно побил рекорд клуба, который держался 63 года. Из-за этого фаны неаполитанцев начали любить его еще больше, "присвоив" ему новое прозвище.

РБК-Украина рассказывает, как называют 28-летнего шотландца в Италии, и что значит его прозвище.

Почему Мактоминея обожают фаны "Наполи"

27 апреля в поединке 34-го тура итальянской Серии А против "Торино" Мактоминей отметился дублем. Эта победа позволила неаполитанцам стать единоличными лидерами чемпионата за четыре тура до его завершения.

Кстати, в этом сезоне Скотт уже имеет в своем активе 11 забитых мячей, что является рекордом среди всех игроков из Шотландии в истории Серии А. До этого лучшее достижение принадлежало Денису Лоу, который в сезоне 1961/62 забил десять голов в составе "Торино", что несколько парадоксально.

Уверенная игра 28-летнего Мактоминея под руководством Антонио Конте не осталась без внимания фанов, которые возносят шотландца до небес.

Какое прозвище Скотта Мактоминея в "Наполи"?

Во время послематчевого интервью на поле с DAZN Скотта попросили выбрать его любимое прозвище из нескольких вариантов: MacGyver, McTerminator, McFratm или "apribottiglie" - последнее означает "открывалка для бутылок", намек на его "привычку" забивать первый гол в матчах "Наполи".

Не колеблясь, Мактоминей выбрал McFratm - сочетание его имени и неаполитанского сленгового слова "fratm", означающего "брат", или более неформально - "братан".

"Паскуале Маццокки (правый защитник "Наполи" и сборной Италии, который якобы и придумал это прозвище - Ред.) сказал бы Fratm, поэтому McFratm", - сказал Мактоминей.

По сути, McFratm можно перевести на украинский как МакБро.

Более креативные фаны из Неаполя, к слову, придумали несколько других прозвищ для своей звезды. Одно из них - МакТерминатор - за его мощные удары головой и жесткие подкаты.

А вот на родине Скотта его до сих пор ласково называют McSauce (сленговое "sauce" можно перевести как "уверенный в себе").

Но, учитывая текущую форму Мактоминея, именно МакБро может прижиться к нему надолго, учитывая то, что фаны "Наполи" в восторге от игры шотландца, который действительно становится "братаном" для них. Да и сам футболист не против носить этот "титул".