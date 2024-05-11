Максимум вигоди? Як перейти з пенсії за вислугу років на пенсію за віком

Українці, попри війну, можуть звернутися за призначенням пенсії або перейти з одного виду пенсії на інший.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду Донецької області в Telegram.

Згідно зі статтею 10 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003, особи, які мають право на кілька видів пенсій (за віком, за інвалідністю, у зв'язку з втратою годувальника), можуть обрати один із них.

Якщо ви отримуєте пенсію за вислугу років і досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України № 1058-IV, ви можете перейти на пенсію за віком.

Якщо вам призначено пенсію за вислугу років, під час роботи на посаді, що дає право на цю пенсію, виплату пенсії зупиняють. Ви можете отримувати і пенсію, і зарплату, тільки в тому випадку, якщо вам уже призначено пенсію за віком.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється на підставі даних страхової справи, заробітної плати та інших документів, наявних у пенсійній справі на момент переведення з одного виду пенсії на інший, а також усіх додаткових документів, отриманих органами Пенсійного фонду, з моменту подання заяви.

Якщо ви не працювали після призначення пенсії за вислугу років, то при переході на пенсію за віком розрахунок пенсії буде проведено за даними вашої пенсійної справи. Це означає:

Розмір вашої пенсії залишиться колишнім.

Зміниться тільки вид пенсії: з пенсії за вислугу років на пенсію за віком.

Якщо ви продовжували працювати після призначення пенсії за вислугу років, під час переходу на пенсію за віком, ви можете збільшити розмір пенсії, врахувавши стаж і заробіток, отримані після призначення пенсії за вислугу років. Для цього: