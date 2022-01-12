Максимум с начала пандемии. В мире за неделю обнаружили рекордные 15 млн COVID-заражений

В мире за прошедшую неделю зафиксировали рекордные более 15 млн случаев заражений коронавирусом. Что является рекордом от начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.

Согласно данным ВОЗ, в сравнении с прошлой неделей, с 3 по 9 января количество заражений выросло на 55%, при этом смертность осталась почти на прежнем уровне.

Таким образом, в период с 3 по 9 января во всем мире было зафиксировано 15 154 666 новых случаев коронавируса. Умерло от болезни еще 43 461 человек.

Вместе с тем на прошлой неделе был самый высокий прирост был отмечен в Европе - 7,1 миллиона случаев коронавируса.

По данным ВОЗ, сейчас в мире зафиксировано более 308 миллионов случаев заражения COVID-19, умерло более 5 миллионов пациентов.