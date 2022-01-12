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Максимум с начала пандемии. В мире за неделю обнаружили рекордные 15 млн COVID-заражений

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Среда 12 января 2022 08:59
Максимум с начала пандемии. В мире за неделю обнаружили рекордные 15 млн COVID-заражений Фото: в мире за неделю обнаружили рекордные 15 млн COVID-заражений (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В мире за прошедшую неделю зафиксировали рекордные более 15 млн случаев заражений коронавирусом. Что является рекордом от начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.

Согласно данным ВОЗ, в сравнении с прошлой неделей, с 3 по 9 января количество заражений выросло на 55%, при этом смертность осталась почти на прежнем уровне.

Таким образом, в период с 3 по 9 января во всем мире было зафиксировано 15 154 666 новых случаев коронавируса. Умерло от болезни еще 43 461 человек.

Вместе с тем на прошлой неделе был самый высокий прирост был отмечен в Европе - 7,1 миллиона случаев коронавируса.

По данным ВОЗ, сейчас в мире зафиксировано более 308 миллионов случаев заражения COVID-19, умерло более 5 миллионов пациентов.

Напомним, вчера стало известно, что в США за сутки заразились коронавирусом более 1,35 млн человек, что является мировым рекордом.

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ВОЗ Пандемия коронавируса
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