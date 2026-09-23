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У Макрона зробили прогноз щодо допомоги Україні після його відходу

08:29 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Фото: Бенджамен Аддад, міністр-делегат Франції у справах Європи (Getty Images)
Підтримка України з боку Франції триватиме і після завершення каденції президента країни Еммануеля Макрона.

Такий прогноз в інтерв'ю РБК-Україна озвучив міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад.

На його переконання, переважна більшість французів справді підтримує Україну.

Аддад звернув увагу на те, що це від самого початку підтверджують усі опитування.

Ба більше, є чимало прикладів партнерства української влади з французькими місцевими органами влади - муніципалітетами та регіонами, які представляють різні політичні партії.

"Це мене дуже вразило. Скажу відверто: протягом останніх чотирьох з половиною років французи цікавилися тим, що відбувається в Україні. Вони дивляться це по телебаченню, читають про це, висловлюють підтримку; вони навіть, якщо чесно, іноді просять нас робити більше", - наголосив Аддад.

За його словами, схожа ситуація досі зберігається і в інших країнах Європи.

"Гадаю, у переважній більшості країн Європи ситуація така сама, тому я впевнений, що ця дружба з Україною та підтримка України триватимуть і надалі", - переконаний Аддад.

До речі, раніше РБК-Україна повідомляло, що Макрон оголосив про подальше зміцнення української ППО.

Глава республіки офіційно підтвердив, що Франція уклала контракт на постачання радарів і передасть Україні ракети-перехоплювачі.

Окрім того, він обговорив із президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я між Україною та Росією.

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ФранціяЕммануель МакронДопомога УкраїніВійна Росії проти України