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У Макрона заявили об отсутствии доказательств связи COVID-19 с лабораторией в Ухане

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 19:32
У Макрона заявили об отсутствии доказательств связи COVID-19 с лабораторией в Ухане
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Обнародованная в американских СМИ информация пока не подтвердилась

На сегодня нет доказательств того, что коронавирус связан с работой исследовательской лаборатории P4 в китайском Ухане. Об этом заявил чиновник администрации президента Франции Эммануэля Макрона, передает Reuters.

По его словам, на сегодня нет подтверждений информации, ранее обнародованной в американской прессе.

"Мы хотели бы прояснить, что на сегодняшний день нет фактических данных… которые устанавливают связь между происхождением COVID-19 и работой лаборатории P4 в Ухане", - заявил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка США проверяет версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. CNN отмечает, что в поддержку версии о происхождении вируса в этой лаборатории высказываются некоторые республиканцы.

Кроме того, сегодня на израильском ТВ заявили, что США предупредили союзников о коронавирусе еще в ноябре. В частности, спецслужбы узнали о нем еще во второй неделе ноября и составили секретный документ. В докладе говорится, что в известность была поставлена администрация Дональда Трампа, союзники по НАТО и Израиль.

КМУ на следующей неделе утвердит порядок распределения средств на борьбу с COVID-19
Новости Украины КитайЭммануэль МакронКоронавирус
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