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Макрона запідозрили у лобіюванні Uber у Франції, - ЗМІ

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Вівторок 18 липня 2023 17:30
Макрона запідозрили у лобіюванні Uber у Франції, - ЗМІ Фото: Між Макроном та Uber було укладено секретний договір (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Комісія парламенту Франції підготувала звіт, у якому повідомляється що між президентом країни Еммануелем Макроном та американською компанією Uber було укладено секретний договір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio France.

Як вказано у документі, завдяки сприянню Макрона Uber змогли скоротити години підготовки водіїв сервісу з 250 до 7. Однак повний текст розслідування наразі не відомий.

Як пише видання, у документі вказано, що Макрон був тісно пов'язаний із лобістом Uber Марком Макганном. Окрім цього з'ясувалось, що гендиректор Uber France пропонував Макрону профінансувати його президентську кампанію. Загалом представники компанії зв'язувалися зі службами президента не менше ніж 34 рази за останні чотири роки.

Варто зауважити, що у 2022 році британська газета The Guardian опублікувала понад 124 тисячі документів, які виставляють Uber як найкорумпованішу компанію в історії. Тоді ж стверджувалось, що вона займається підкупом політиків та чиновників із метою отримання преференцій перед конкурентами.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Окружний суд Франкфурта (Німеччина) заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber. При цьому в понеділок, 25 листопада 2019 року, міський регулятор служб таксі і приватного прокату Лондона відмовив компанії Uber в ліцензії. Повідомляється, що компанії відмовили у ліцензії за "кілька порушень, які ставили під загрозу безпеку пасажирів".

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Франція Uber Еммануель Макрон таксисты
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